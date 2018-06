Filmagens de ‘De Pernas Pro Ar 3’ em Paris terminam

Terminaram em Paris as filmagens “De Pernas Pro Ar 3”, continuação da franquia estrelada por Ingrid Guimarães. Na capital francesa, o longa foi rodado em locações como Avenida Champs-Élysées e as margens do Rio Sena.

Foto: Divulgação

“Ao longo dos últimos seis anos eu fiz de tudo para que o filme fosse rodado em Paris. As pessoas, inclusive, me perguntavam na rua: “Quando a Alice vai para Paris?”. Fomos e foi incrível”, vibra Ingrid.

O longa ganhou direção de Julia Rezende, que já participou de projetos, como “Meu Passado Me Condena 1 e 2” e “Um Namorado Para Minha Mulher”.

“É muito bom ser dirigida por uma mulher, já que o cinema é um ambiente extremamente masculino. Uma mulher no comando muda toda energia do set”, valoriza a atriz.

Antes de se dedicar às filmagens da franquia, Ingrid esteve envolvida com as gravações do programa “Viver do Riso”, que irá ao ar no Canal Viva.