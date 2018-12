Filmado na região, ‘Sophia’ deve estrear no primeiro semestre de 2019

Com um enredo delineado por uma vingança e desconstruções de falsas aparências sociais, o filme “Sophia” tem filmagens ocorrendo em três cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Dirigido por Rafael Santin e Henrique Sattin, o longa também conta com a assistência de direção da americanense Catarina Camargo. Composto de 22 atores, o elenco principal é encabeçado por Marjorie Gerardi (“Se Eu Fechar os Olhos Agora”), Tuna Dwek (“Mothern”), Glauce Graibe (“Tempo de Amar”) e o ator argentino Juan Tellategui (“Toda Forma de Amor” l).

Cenas estão sendo captadas em Campinas, Valinhos e Jaguariúna durante 20 dias, após uma pré-produção de cinco meses. Rafael, que também assina o roteiro junto a Henrique, explica que uma das intenções em filmar de forma intensa e no menor tempo possível é buscar a maior imersão possível do elenco nos personagens. “É um filme muito intenso nas suas emoções e eu precisava que os atores estivessem focados. E a gente conseguiu. A gente passou da metade das filmagens e o resultado está exatamente como planejado”, conta. Em um dia, a equipe chegou a trabalhar por 20 horas. Foto: Lucas Benatti

Na trama, Sophia Salvador (Marjorie Gerardi), jovem bela e sedutora arquiteta, retorna ao Brasil em companhia do namorado Alexandre (Caio Magalhães), filho do poderoso Heitor Magalhães (Sérgio Vergílio), fundador de um dos mais renomados escritórios de advocacia do país. Em meio ao cotidiano da Família Magalhães, Sophia envolve os integrantes do núcleo em um jogo de sedução, dinheiro e poder, que traz à tona revelações sobre o passado misterioso do patriarca. “A Sophia é uma mulher muito forte que faz escolhas muito fortes. Ela enfrenta essa vingança mesmo que ela vá passar por muitos momentos tristes e traumáticos”, revela Marjorie, acrescentando que um dos maiores desafios foi criar os climas de seduções que engloba o plano de sua personagem.

Rafael, que também é psicólogo, explica que uma das intenções com a obra é mostrar que as pessoas se escondem através de máscaras sociais. “Temos pessoas que são extremamente familiares, chefes de família, que você enxergaria de forma extremamente íntegra, mas que ao mesmo tempo possuem um passado nebuloso e até um presente nebuloso”, analisa o diretor. A americanense Catarina Camargo conta que entrou no projeto em outubro. Entre suas funções, está a criação do cronograma de atividades e cenas. “Está sendo incrível. Já trabalhei como assistente de direção no curta ‘Boneca’ esse ano, mas cada produção é uma experiência diferente”, conta ela.

As gravações se encerram nesta quinta-feira e a previsão é lançar o filme no primeiro semestre de 2019 e inscrevê-lo em festivais nacionais e internacionais.