Fernanda Gentil participará de filme de Thalita Rebouças

Fernanda Gentil revelou que participará de um filme em 2019. A informação foi dada nesta terça-feira, 8, nas redes sociais. De acordo com a ex-apresentadora de programas esportivos da TV Globo, a produção do longa é da escritora e amiga dela Thalita Rebouças.

“Um dia, uma maluca me ligou e falou assim ‘estou fazendo um filme e você topa participar?’. E como dizem que é bom não contrariar, eu sou muito sã e lúcida de cabeça, eu falei ‘topo’. Então, a primeira novidade desse ano é que estarei no filme Ela Disse, Ele Disse, de Thalita Rebouças”, anunciou Fernanda em vídeo postado no Instagram.

Fernanda Gentil está animada com a proposta: “Essa maluca que eu amo me chamou para fazer isso aí e eu vou fazer, vou me divertir, o que eu posso fazer? Para amiga não se nega convite, não é?”.

A apresentadora disse que já leu o roteiro, mas não pode dar mais detalhes sobre o personagem dela ou a história. E garantiu que o filme estará nos cinemas ainda em 2019.