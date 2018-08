Dwayne Johnson será rei Kamehameha em novo filme de Robert Zemeckis

Foto: Automotive Rhythms on Visualhunt.com CC BY-NC-ND

O ator norte-americano Dwayne Johnson, conhecido também como The Rock, irá interpretar o rei Kamehameha I, que unificou as ilhas do Havaí em um único reino em 1782, no filme The King. A produção terá direção de Robert Zemeckis, de De Volta Para o Futuro e Forrest Gump, e roteiro de Randall Wallace, conhecido por escrever Coração Valente.

Segundo o site Deadline, esse é um papel que Johnson quis fazer desde o início da sua carreira no cinema e batalhou com sua empresa de produção de filmes, a Seven Bucks Production, para que a história deixasse de ser uma ideia. Um sacerdote havaiano abençoou a produção antes que ela fosse oficializada.

O filme está programado para entrar em produção em 2020 e ainda não há informações de outros atores que vão compor o elenco. Já há uma conversa de bastidores em Hollywood que esse pode se tornar o primeiro filme na carreira do The Rock, acostumado a participar de longas de ação, a ser considerado para um Oscar, segundo o site.