Diversidade é abordada em festival no cinema de Hortolândia

Hortolândia recebe a partir da próxima segunda-feira o Festival Cinesystem Diversidades, que exibirá seis filmes com temáticas de inclusão social e valorização da diversidade, abordando questões da mulher, discriminação racial, sexualidade e deficiência. Na região, a unidade da Cinesystem fica no Shopping Hortolândia.

Marcado para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro, em todos os 26 cinemas da rede, espalhados em 19 cidades e 10 Estados, o Festival Cinesystem Diversidades inclui o ganhador do Oscar de Melhor Filme, “Moonlight” (2016), de Barry Jenkins. Foto: Divulgação

Completam a programação ‘Infiltrado na Klan” (2018), de Spike Lee, concorrente ao Oscar de Melhor Filme deste ano; “Collete” (2018), de Wash Westmoreland; “Tully” (2017), de Jason Reitman; “Com Amor, Simon” (2017), de Greg Berlanti; e “A Pé Ele Não Vai Longe” (2018), de Gus Van Sant.

As salas também receberão uma organização social vinculada aos temas exibidos para uma série de atividades. Os cinemas disponibilizarão suas salas para debates e palestras de cunho social, elaboradas pelas próprias organizações, que também terão um percentual de ingressos gratuitos para o festival. Adicionalmente, durante a semana do festival, 10% da renda de toda a venda de pipoca ou combo comprado será revertido para estas organizações participantes.

Os ingressos terão preços acessíveis em cada cinema da rede para comercialização online e nas bilheterias. Também serão ofertados passaportes, com condições ainda mais especiais, para que o público tenha total condições de acompanhar as diferentes temáticas. As condições e a venda antecipada podem ser conferidas no site www.cinesystem.com.br.