Disney fica no topo da bilheteria nos EUA

As sequências tiveram um bom feriado de bilheterias nos EUA. “WiFi Ralph: Quebrando a Internet” e “Creed II” ficaram no topo da lista e inclusive arrecadaram mais do que as estreias dos primeiros filmes de cada saga.

A sequência da animação da Disney “Detona Ralph” (que chega ao Brasil em 3/1) levantou US$ 84,5 milhões desde a última quarta-feira. Já a continuação da saga Rocky, com Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, arrecadou US$ 55,8 milhões. O filme estreia no Brasil em 24/1.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.