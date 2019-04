Cinema drive-in chega ao Novo Pátio da Usina Santa Bárbara

O Dia das Mães em Santa Bárbara d’Oeste será especial. Com entrada franca, o Novo Pátio da Usina Santa Bárbara recebe no dia 12 de maio, às 19 horas, o Cine Autorama com exibição de curtas metragens e do longa “Fala Sério, Mãe!”. O cinema itinerante exibe filmes ao ar livre para serem assistidos pelas pessoas dentro dos seus próprios automóveis, com o encanto e estilo do cinema drive-in.

Foto: Letícia Godoy / Divulgação

Na chegada, após passar pela entrada, os espectadores são recepcionados por promotores e orientados a parar em frente a uma grande tela inflável. Na exibição dos filmes, o áudio é transmitido por uma estação de rádio FM ou também pode ser sintonizado pelo smartphone. Além da principal atração, o evento também exibe curtas-metragens e traz uma seleção especial de músicas para iniciar a noite.

Haverá vagas delimitadas para pessoas com necessidades especiais, idosos e gestantes. Também serão disponibilizadas 40 cadeiras para pedestres. A entrada é franca, porém é preciso reservar os lugares no site do projeto. Quem não conseguir vagas ou mesmo decidir de última hora ir à sessão, pode comparecer e tentar a chance na fila de espera.

Por meio da Lei Rouanet, o projeto é viabilizado por meio do patrocínio da CPFL Energia, com parceria do Instituto CPFL e realização Brazucah Produções, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. O Cine Autorama conta ainda com o apoio local da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Data: 12/5 (domingo)

19 horas – Sessão de curtas metragens

19h30 – Fala Sério, Mãe!

Local: Novo Pátio da Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste-SP.

Inscrições: www.cineautorama.com.br

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.