Cineclube procura novos voluntários

Ao completar 15 anos de existência, o Cineclube Estação, de Americana, abriu vagas para novos voluntários. As atividades da ONG (Organização Não Governamental) serão retomadas em abril e, entre as novidades para 2019, está a ampliação do número de locais de exibição de filmes.

“Mês que vem, abril, estaremos burocraticamente atualizando a diretoria da ONG. Portanto precisamos ampliar a participação de pessoas. No momento, estamos criando uma participação maior de pessoas, ampliando assim, nosso time, nossas ideias”, explica Márcio Zagallo, membro do cineclube.

Os voluntários realizam atividades como montar e desmontar equipamentos, recepcionar público, distribuir pipocas, ajudar nas divulgações pelas redes sociais, pesquisar filmes, animações e documentários, e dar dicas para todas as atividades.

Geralmente, as sessões são realizadas nas terças-feiras, das 19h às 23h. Interessados podem fazer contato pelo Facebook ou pelo WhatsApp (19) 99491-1986 (com Zagallo).

Uma das intenções para 2019 é ampliar o alcance da ONG, segundo o cineclubista. “Continuaremos a ocupar espaços públicos e também em locais privados onde teremos um pouco mais de liberdade para esticarmos os horários de término das sessões. Além de realizarmos exibições a céu aberto e também para as crianças com o cineclubinho”, acrescenta.

O Cineclube Estação foi fundado em agosto de 2004. Toda terça-feira, às 19h30, um filme diferente é exibido. Depois, é montada uma roda de conversa para discutir a obra. A participação da população é livre.