Cinebiblioteca exibe três filmes premiados no Oscar

O Cinebiblioteca exibe em junho três filmes premiados no Oscar deste ano. A expectativa é atrair bom público para as sessões, que acontecem às 14h na Biblioteca Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

A programação começa nesta quarta-feira com a exibição do longa-metragem “Trama Fantasma”. Dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme é a despedida do ator Daniel Day-Lewis das telas de cinema. A trama acompanha a história do renomado criador de vestidos Reynolds Woodcock (Day-Lewis), que vestia a realeza, estrelas de cinema e pessoas da alta sociedade. O filme ganhou o Oscar de Melhor Figurino. A classificação indicativa é 14 anos. Foto: Divulgação

No dia 20 de junho, uma quarta-feira, será exibido “Três anúncios para um crime”, que conta a história de Mildred Hayes (vivida pela atriz Frances McDormand), cuja filha foi estuprada e morta. Como a polícia não consegue encontrar os responsáveis, a mãe da vítima coloca em três outdoors de uma estrada abandonada uma mensagem cobrando um trabalho mais efetivo do xerife local. A atriz Frances McDormand venceu o Oscar de Melhor Atriz. A interpretação de Sam Rockwell como um policial racista e violento lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O filme é indicado para maiores de 16 anos.

A história real da patinadora Tonya Harding é contada no filme “Eu, Tonya”, que será exibido no dia 28 de junho, uma quinta-feira. Uma das favoritas nos Jogos Olímpicos de 1994, a atleta sofreu uma conspiração do próprio marido para que ela não competisse. A atriz Allison Janney, que dá vida à mãe de Tonya, venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A classificação indicativa é 14 anos.

Só em DVD

Orientador cultural da biblioteca, Leonardo Luciano disse que espera um bom público para as sessões, já que muitos não tiveram oportunidade de assistir esses filmes no cinema. “Esse é o terceiro mês que estamos passando obras que tenham sido contempladas pela Academia de Cinema (do Oscar). Pelo fato de alguns terem sido lançados em épocas diferentes, alguns deles só ficaram disponíveis em DVD recentemente”.