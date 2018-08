Cine-debate exibe ‘Circunstância’ no CEU de Santa Bárbara

A arte vai além de seu objeto estético em si. O contexto onde foi produzida, por exemplo, já agrega adornos de resistência e contestação ao seu significado. No Irã, o diretor Jafar Panahi tem de filmar escondido suas obras hoje em dia (uma delas grava disfarçado de taxista) por causa de vetos que recebeu do governo. E o filme “Circunstância” (2011), que será exibido hoje no CEU (Cento de Esportes e Artes Unificados), em Santa Bárbara d’Oeste, ousa tratar da homossexualidade neste mesmo país, onde o fundamentalismo tolhe liberdades.

A obra, em cartaz no Cine Debate, tem como roteirista e diretora a cineasta Maryam Keshavarz, reconhecida pelas suas obras provocantes, que trazem à tona questões políticas e de gênero, gerando uma frente de resistência ao governo teocrático e moralista local, que negligencia direitos, principalmente, das mulheres e minorias. Foto: Divulgação

O longa retrata o relacionamento afetivo de duas jovens iranianas, a adolescente Atafeh de família progressista e abastada, e sua melhor amiga, Shireen que é órfã e mora com os tios tradicionalistas. Ambas estão explorando as brechas de rebeldia que a juventude de seu país é capaz de usufruir em meio ao cenário underground da capital Teerã, ao mesmo tempo em que aprofundam sua relação de afeto e começam a explorar sua própria sexualidade.

Em meio ao despertar desse amor proibido, o irmão de Atafeh, Mehran, retorna para casa após uma reabilitação por dependência de drogas. Mehran ainda está batalhando contra seus próprios demônios e se agarra à moralidade do fundamentalismo religioso para evitar qualquer recaída. A partir disso, começa a compreender que o envolvimento da irmã com Atafeh pode significar mais do que parece e tenta a todo custo afastar uma da outra.

O filme “Circunstância” teve uma boa recepção em sua estreia em 2011, recebendo 7 premiações em diferentes festivais de cinema internacionais e gerou grande comoção do público ao representar as contradições do Irã moderno, evidenciando o machismo e o moralismo repressivo de uma sociedade islâmica ao mesmo tempo em que revela as efervescentes transformações sociais que resistem ao regime do país.

Após a exibição do filme será realizada uma roda de conversa, organizada pelo Coletivo Crisálida, sobre diversidade sexual e de gênero, buscando debater as atuais pautas da militância lésbica e feminista através de diferentes situações apresentadas no longa, fazendo paralelo com a realidade brasileira.

ACONTECE: “Circunstância” será exibido às 19h, gratuitamente, no CEU, que fica localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2. A entrada é gratuita.