Cine Biblioteca exibe vencedor do Oscar 2019

Mais quatro filmes que tiveram destaque no Oscar 2019 serão exibidos em maio no Cine Biblioteca, projeto da Biblioteca Municipal de Americana, que ocorre toda quarta-feira, às 14h, com entrada gratuita. O espaço vem exibindo obras que concorreram na cerimônia desde fevereiro e, nesta quarta-feira, apresenta “Green Book: O Guia”, obra que conquistou a estatueta de melhor filme na premiação.

Foto: Divulgação

O longa-metragem apresenta a história de Don Shirlei, um pianista afro-americano com destaque mundial que está prestes a realizar uma turnê em cidades do Sul do Estados Unidos, região onde a segregação racial ainda é explícita, em 1962. Para evitar conflitos, ele contrata o guarda-costas ítalo-americano Tony Lip. Com personalidades notavelmente diferentes, os dois vivem atritos e momentos de empatia durante a jornada.

A princípio enxergado como um “Conduzindo Miss Daisy” às avessas, “Green Book” mostra um branco racista como o cão de guarda do negro. E um músico negro que, ao seu jeito, busca vencer as barreiras segregacionais por meio da música mas, nesse processo, acaba fechando os olhos para ataques à sua própria dignidade.

Personalidades que chamam a atenção em um roteiro baseado em fatos reais, mas que acabou manchado por denúncias de familiares de Don Shelley de que ocorreram distorções na adaptação.

O grande mérito do filme está nas atuações de Mahershala Ali e Viggo Mortensen, que criam uma rara sintonia entre opostos. Enquanto o primeiro conquistou o prêmio de melhor ator coadjuvante, o segundo traz a atuação máxima de sua carreira. Por outro lado, a trama perde o tom quando traz um clima cômico e até otimista a um assunto tão amargo ao longo da história humana. Algo que fica ainda mais evidente pelo fato de ter concorrido no Oscar contra “Roma”, uma obra que leva mais a sério as questões sociais nas quais adentra.

> Programação do Cine Biblioteca (4ª feiras, às 14h)

08/05

“Green Book: O Guia”

Drama/Comédia | 12 anos

15/05

“A Favorita”

Drama/Comédia | 14 anos

22/05

“Vice”

Biográfico | 14 anos

29/05

“Homem-Aranha no Aranhaverso” Animação | Livre

31/05

Tenda Leve e Leia

A partir das 9h

Distribuição de livros