Biblioteca exibe animação que concorre ao Oscar

Concorrente a melhor filme de animação e melhor trilha sonora original no Oscar deste ano, “Ilha dos Cachorros” é a atração do Cine Biblioteca desta quarta-feira, a partir das 14h, na Biblioteca Municipal de Americana. A exibição é gratuita e compõe uma programação exclusiva a concorrentes do Oscar, que se estende por todo o mês de fevereiro.

Foto: Reprodução

Dirigido por Wes Anderson, um dos autores de destaque do cinema pop atual, a animação é ambientada no arquipélago japonês, 20 anos no futuro. A saturação canina atinge proporções epidêmicas e um surto de gripe entre os cães toma a cidade de Megasaki. O prefeito Kobayashi emite ordens de emergência, pedindo uma quarentena aos animais. Uma ilha, então, se torna o ponto de exílio dos cachorros, condenados a perecer doentes e com fome. Em meio a isso, Atari, um garoto de 12 anos, se envolve em uma odisseia na busca por seu cão perdido.

Dublada por atores de destaque, como Bryan Cranston e Edward Norton, a obra consegue envolver com uma camada de leveza críticas envolvendo ecologia, estruturas políticas e liberdades individuais. Somado a isso, uma estética oriental influenciada por referências como Akira Kurosawa e uma simetria típica de Anderson. No mundo animado do cineasta, que apesar da embalagem está muito além do mundo infantil, observamos uma luta quase kamikaze contra a normalização do absurdo do real.

ACONTECE: A animação “Ilha dos Cachorros” vai ser exibida gratuitamente, a partir das 14h desta quarta-feira, na Biblioteca Municipal de Americana, localizada na Praça Comendador Müller, em Americana.