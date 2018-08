Americanense estreia como diretor de longa-metragem

Foi por “sobrevivência” que o americanense Andre Luis Camargo voltou de um hiato na carreira de artes cênicas, em 2012, porque “não ia aguentar passar a vida sem poder fazer cinema”. Seis anos se foram, nesse período ele conseguiu emplacar em 16 festivais seu primeiro curta-metragem, “Julia”, gravado com 13 pessoas em três dias, e agora ele parte para uma nova fase do que chama de “cinema de guerrilha”: se prepara para filmar dez páginas de roteiro diariamente, o dobro do material normalmente captado, em seu primeiro longa-metragem como diretor, “Máscaras”, em outubro. E já tem no gatilho o lançamento de mais dois curtas, em outubro, e um longa, que espera começar a realizar no começo de 2019.

As ousadias têm um sinônimo: produção independente. E nela o ator/diretor vem conseguindo dar suas braçadas. Para “Máscaras”, já conseguiu parcerias para uso da fazenda onde haverá a filmagem, no distrito campineiro de Sousas, e alimentação. Também negocia apoio para hospedagem dos sete atores e cerca de 20 profissionais da equipe técnica. No entanto, terá apenas oito dias para captar todo o material no local. “Você vê projeto aí com tanto dinheiro que ficam toscos. Acho que a essência de qualquer arte está na proposta, na linguagem, no conceito e acima de tudo na mensagem que você quer passar”, enfatiza. Foto: Divulgação

Quando a questão é conteúdo, Andre bebe da fonte de grandes referências da sétima arte. “Máscaras” é um thriller psicológico, seu gênero favorito, e traz características que remetem a Alfred Hitchcock e David Fincher, por exemplo. Entre elas, aspectos técnicos bem definidos previamente, arco narrativo dos personagens fincado na psicanálise e ambientação em cenário único.

No enredo, um filho organiza um encontro com os pais em uma fazenda, mas traumas antigos vêm à tona. Preconceitos também são trabalhados em uma segunda camada. Para chegar ao resultado pretendido, o diretor busca explorar um conceito no qual a consciência do público é a mais importante extensão da obra. “A pessoa imaginar o que está acontecendo é muito melhor [do que o diretor mostrar]. Você trabalhando com o extracampo, a margem de segurança de você conseguir um resultado de incomodar o espectador é muito maior […] Eu acho que existe uma identificação do espectador com aquilo do que a gente tem dentro da gente e não aceita”, avalia.

No elenco do longa, nomes conhecidos como Luciana Vendramini e Elzio Vieira. Assina o roteiro James Salinas, que já havia escrito o texto de “Julia” e “Lux”, um dos curtas que Andre pretende lançar em outubro.

CURTAS

“Lux” foi gravado em Barão Geraldo e tem como foco a subversão do uso da luz no cinema. Na trama, a iluminação é o veículo de possessão de um demônio durante ensaios de um grupo de atores de teatro. O cineasta negocia a produção de uma série a partir desta obra com a Netflix. O outro curta, “Que Gente É Essa?” traz uma história que se passa quando uma família se reúne para discutir a herança quando o patriarca está em situação debilitada de saúde.

MYTHOS. O outro longa nos planos do artista é “Edifício Mythos”, projeto ousado no qual quer reunir nove diretores que financiem em conjunto uma obra filmada por eles em nove apartamentos de um prédio. Ele ainda busca cineastas para a realização. A intenção é que cada um traga suas características e o enredo seja amarrado por um personagem: o zelador do condomínio.