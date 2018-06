Americana recebe sessão de exibição de ‘Divinas Divas’

A atriz Leandra Leal cresceu na coxia do Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Seu avô, Américo Leal, era dono e diretor artístico da casa. Foi assim que ela teve contato com vários artistas de destaque, incluindo um grupo de transformistas que eram referência em teatro de entretenimento no Brasil, enfrentando de forma indireta a regime militar naqueles anos pré-movimentos organizados pelo orgulho LGBT.

Por esse histórico pessoal, coube a ela dirigir o documentário “Divinas Divas”, que o Cineclube Estação exibe nesta terça-feira, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). No documentário, ela apresenta, de forma poética, a trajetória e os dramas pessoais das primeiras artistas travestis do País, incluindo Rogéria, Eloína dos Leopardos, Camille K, Jane Di Castro e Valéria. Foto: Divulgação

Na década de 1960, em plena ditadura militar, elas enfrentaram todo tipo de preconceito para revolucionar o modo como eram vistas. E o primeiro palco que lhes abriu espaço foi, justamente, o teatro do avô de Leandra. “Se não fosse pela arte, eu não seria travesti”, contou Valéria, uma das divas, na coletiva de lançamento do filme, em 2017.

Leandra também superou empecilhos na hora de rodar o longa, que levou quase uma década para ser finalizado. “Tive dificuldades financeiras para realizar o projeto, mas o filme é uma declaração de amor à arte”, disse a diretora, na mesma ocasião. Mas o esforço valeu à pena. Antes mesmo de estrear comercialmente no país, a produção já tinha sido premiada pelo júri popular do SXSW Festival, no Texas, Estados Unidos.

ACONTECE: A sessão do documentário “Divinas Divas” acontece nesta terça-feira, às 19h30, no MAC. A entrada é gratuita. O MAC fica nas dependências do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, 1293 – Avenida Brasil, 1293.