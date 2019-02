Americana será palco de filmagens para ‘Assassinato Na Rua do Porto’

Americana é uma das cidades onde serão selecionados atores e ocorrerá parte das filmagens do suspense policial “Assassinato Na Rua do Porto”, que tem lançamento previsto ainda para 2019. Com o ator campineiro Ton Crivelaro em um dos papéis principais e direção de Nic Nilson, o filme também será rodado em Piracicaba e, possivelmente, em Cordeirópolis.

No enredo, vários crimes acontecem em um período de dois anos na Rua do Porto, em Piracicaba, e alguns corpos somem. No entanto, informações sobre os casos são ocultadas por autoridades, por medo de causar pânico e esvaziar o ponto turístico, afetando o comércio local. Um detetive, tentando solucionar o caso, recebe a ajuda de uma jornalista desempregada. Foto: Consórcio PCJ / Divulgação

“É uma oficina de cinema que o Ton vai fazer e ele me convidou para dirigir o filme com as pessoas da oficina, na prática. O filme tem uma sustentação profissional de Tadeu Meneses, Ton Crivelaro, eu na direção e os atores e atrizes tirados destas oficinas”, explica Nic. Os workshops serão realizados neste domingo, em Piracicaba, e no dia 16 de março, em Americana.

Ton vai interpretar o assassino da trama, e não por acaso. Com 31 longas-metragens no currículo, ele atuou como vilão na maioria deles. “Eu sou tido por amigos e familiares como uma pessoa muito calma, sou totalmente contrário à violência, e no vídeo fico com cara de mau e gosto muito do trabalho que faço como vilão”, conta o artista. Foto: Divulgação

Investigador corrupto, agente do DOI-CODI e até um papai-noel desvirtuado estão entre trabalhos cênicos do ator, que já trabalhou com diretores como Nicol Alexander, Renato Tapajós e Rodrigo Otaviano, além de contracenar com Fábio Porchat em “Vai Que Dá Certo 2”. Na televisão, fez parte dos elencos de novelas como “Esperança”, da Globo”, e “Escrava Mãe”, da Record.

Serão escolhidos entre 20 e 25 atores da região para os elencos principal e de apoio. “Eu aposto muito no cinema independente, porque está cada vez mais fácil para fazer. Hoje você filma com celulares, equipamentos estão cada vez mais baratos”, acrescenta.

A Rua do Porto tem papel preponderante na busca por atrair olhares à obra. “Ela é muito conhecida, principalmente na questão gastronômica. Então, pretendemos usar essa popularidade da rua para o momento do assassinato. Mas teremos cenas em outros locais”, reforça Ton. A intenção é finalizar as filmagens até agosto para participar de festivais.

OFICINAS

Em Americana, o workshop do dia 16 de março vai ocorrer das 14h às 16h, na Academia Sandra Godoy. Os contatos para informações podem ser feitos em (19) 98133-4275 e entretenimentocultura@gmail.com. Em Piracicaba, o curso vai ocorrer na Corpos Ballet: festah.cerimonial@gmail.com e (19) 98143.5577.