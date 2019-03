‘Aladdin’ tem trailer completo divulgado pela Disney

Para a alegria geral dos fãs do desenho Aladdin, a Disney divulgou, nesta terça-feira, 12, o trailer completo do live-action. Em mais de dois minutos de vídeo, Will Smith, que será o Gênio, aparece em muitas outras situações para além da lâmpada mágica. “Eu acabei de ver Aladdin. É fogo! Aqui está o trailer completo. Eu não posso esperar para ver tudo mas, por enquanto, aqui está o trailer completo”, escreveu o astro no perfil oficial dele no Instagram.

O trailer impressiona pela riqueza de detalhes semelhantes ao desenho, lançado nos anos 1990. A prévia mostra a clássica cena da princesa Jasmine voando no tapete mágico, o vilão Jafar, o macaco Abu e o tigre Rajah. Aladdin também aparece na icônica imagem em que entra na Caverna dos Tesouros e toma posse da Lâmpada Mágica.

O elenco do filme conta com Naomi Scott, como Jamine, e Mena Massoud, dando vida ao personagem principal.