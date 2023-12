Cinebiografia do Mamonas Assassinas estreia nesta quinta-feira

A história da banda que marcou gerações e partiu precocemente será contada. “Mamonas Assassinas: O Filme” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, e promete emocionar e divertir o público com os clássicos “Pelados em Santos”, “Vira-Vira”, “Robocob Gay” e tantos outros sucessos.

A história dos cinco meninos de Guarulhos que sonhavam em gravar um disco será contada – Foto: Divulgação

O quinteto que queria ser uma banda de rock progressivo se transformou no grupo irreverente que até hoje é um expoente da cultura pop no Brasil. A banda ganhou notoriedade na década de 90 com a originalidade de suas letras, da sua performance nos palcos e a qualidade musical dos seus integrantes.

Seu primeiro e único disco foi mixado em Los Angeles, no melhor estúdio da época, e vendeu mais de 3 milhões de cópias em 7 meses. Até hoje, milhões de pessoas no Brasil e no mundo ouvem mensalmente Mamonas Assassinas nas plataformas digitais. A história dos meninos de Guarulhos está de volta e será revivida em “Mamonas Assassinas: O Filme”.

A trajetória contada no longa começa justamente na década de 90, quando ainda eram a banda Utopia e desejavam gravar o seu primeiro disco. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento eram garotos típicos da época, com pouco dinheiro e muitos sonhos.

Eles nem imaginavam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, iria mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas.

“Há duas fases no filme, uma quando eles buscavam seu lugar no cenário musical, na época da banda Utopia, e depois quando se tornaram Mamonas”, explicou Walkiria Barbosa, uma das produtoras do filme. “Foi necessária muita pesquisa e colaboração para resgatar uma época, um trabalho árduo envolvendo uma grande equipe e muitos colaboradores para que pudéssemos retratar as duas épocas do filme”.

Processo de produção

O vocalista Dinho é interpretado por Ruy Brissac, que já fez o papel do cantor no musical sobre a banda. O quinteto conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais na banda.

A escolha do elenco foi fundamental para dar credibilidade a esta história tão impactante. “Nossa preocupação era encontrar as pessoas certas para aqueles papéis. E foi mágico quando filmamos o primeiro show, onde a equipe e os figurantes ficaram muito emocionados, tivemos certeza de que os Mamonas estavam ali com a gente”, disse Walkiria.

O longa foi filmado na cidade onde viviam os integrantes da banda, Guarulhos, na Grande São Paulo. A produtora destaca que o apoio das famílias dos músicos foi essencial.

As cenas de shows são responsáveis por mostrar a conexão e energia do Mamonas Assassinas com o público – Foto: Divulgação/Edu Moraes

A empresa Mamonas Assassinas Produções, capitaneada por Jorge Santana, primo do Dinho, juntamente com os familiares, foram essenciais desde a construção do roteiro até a produção, quando emprestaram diversos figurinos originais dos garotos que foram usados no filme.

Foram mais de 70 cenários, 1000 peças de figurino entre produzidas e originais e as caracterizações de personagens para as duas fases.

Para a construção da narrativa, biografias musicais de sucesso serviram de base e inspiração, como Bohemian Rhapsody, sobre a banda Queen, e Rocketman, sobre Elton John.

“Era fundamental pesquisar e compreender as melhores maneiras de, por exemplo, filmar shows. Esses filmes são excelentes nesses quesitos também. E shows são de enorme importância em Mamonas Assassinas: O Filme. São eles que ajudam a trazer a energia da banda e mostrar como contagiavam seu público”, explicou o diretor Edson Spinello.