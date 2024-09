Cineasta italiano Marco Calvani se declara a Marco Pigossi após casamento na Itália - O Liberal

O cineasta italiano Marco Calvani se declarou ao agora marido, o ator Marco Pigossi, depois que os dois oficializaram a união em um casamento na Itália no último sábado, 31. Calvani publicou a imagem de um coração no Instagram e marcou seu nome e o nome do marido na foto. “Tudo em uma foto. Tudo em um coração”, escreveu ele, em inglês. Pigossi comentou na postagem, escrevendo a palavra “coração” em três línguas diferentes: inglês, italiano e português.

Os dois realizaram uma cerimônia em Toscana no sábado. O casal apareceu descalço e com ternos claros em vídeos compartilhados pelo canal Hugo Gloss. Eles assumiram publicamente o relacionamento em 2021 e tinham união estável desde o ano passado.

Italiano de 44 anos, Marco Calvani é dramaturgo, diretor e cineasta nascido na província de Prato, na Toscana. Como ator, tem créditos nos filme italianos Caravaggio (2007), Riprendimi (2008) e na série Borgia (2011 – 2014), em que participou de quatro episódios.

Mais recentemente, no entanto, Calvani concentrou seus trabalhos como roteirista e diretor. Nas telas, ele ganhou destaque pelos curtas The View from Up Here (2017) e A Better Half (2022) e o longa de 2024 High Tide, com Marco Pigossi e Marisa Tomei no elenco.