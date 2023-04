Cinco estreias de abril para maratonar no streaming

Com a chegada de abril, novos títulos estreiam no streaming. Dentre eles, está a tão esperada segunda temporada da série Sweet Tooth, da Netflix, e, para os nostálgicos pelos desenhos e seriados da infância, o novo filme da plataforma “Power Rangers: Agora e Sempre”, comemorando os 30 anos da estreia da franquia do seriado.

Entre os lançamentos também está a quarta e última temporada da série de humor original da HBO e vencedora do Emmy, “BARRY”.

O Caderno L separou cinco estreias para conhecer e maratonar. Confira:

Sweet Tooth (2ª temporada) – Foto: Netflix / Divulgação

Sweet Tooth (2ª temporada)

Sweet Tooth é uma aventura épica em um mundo pós-apocalíptico, na qual um adorável menino-cervo procura uma família e um lar na companhia de um amigo rabugento. Nesta temporada, eles são atingidos por uma nova onda mortal do Flagelo. Gus (Christian Convery) e outros híbridos são mantidos em cativeiro pelo General Abbot (Neil Sandilands) e os Últimos Homens.

Abbot, que deseja consolidar seu poder descobrindo uma cura para a doença, usa as crianças como cobaias para os experimentos do também prisioneiro Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), que corre contra o tempo para salvar a esposa Rani (Aliza Vellani). Para proteger os amigos, Gus concorda em ajudar o Dr. Singh, e embarca em uma jornada sombria para descobrir suas origens e o papel de sua mãe Birdie (Amy Seimetz) nos eventos que culminaram no Grande Esfacelamento.

Fora da Reserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) unem forças para libertar os híbridos, mas os segredos de Jepperd ameaçam abalar essa parceria. Enquanto revelações sobre o passado colocam o presente em risco, Gus e seu pequeno grupo enfrentam Abbot e as forças sombrias que querem dizimá-los. 27 de abril, Netflix

As Pequenas Coisas da Vida (1ª temporada) – Foto: Divulgação

As Pequenas Coisas da Vida (1ª temporada)

A série dramática, baseada no best-seller da escritora norte-americana Cheryl Strayed, acompanha a história da escritora Clare (Kathryn Hahn), que está passando por um momento complicado no âmbito profissional e pessoal. A carreira de escritora está em decadência e praticamente não existe mais, enquanto seu casamento com Danny (Quentin Plair) está próximo ao fim e sua filha Rae (Tanzyn Crawford) cada vez mais distante. Clare então assume uma coluna de conselhos anônima a pedido de uma amiga e começa a reviver feridas abertas mergulhando na beleza, na luta e no humor desses momentos difíceis. 7 de abril, Star+

A Sogra que te pariu (2ª temporada)

Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) é a sogra dos seus pesadelos. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Na nova temporada, mesmo tendo alguns problemas com a justiça, a sogra não entrou na linha e arranja uma desculpa para passar mais um tempo na casa do filho: o netinho que está a caminho. 12 de abril, Netflix

Barry (4ª temporada)

Com a estreia da última temporada do seriado, é o momento de maratonar as outras três e já ‘engatar’ o fim de Barry. A comédia acompanha um matador de aluguel que dá o nome a série. Barry Berkman

(Bill Hader) é contratado para assassinar um aspirante a ator, mas, ao persegui-lo até uma aula de atuação, o matador se encanta e decide mudar de profissão.

A tarefa não será tão fácil, pois seu passado no crime não o deixará em paz. 16 de abril, HBO Max

Power Rangers: Agora e Sempre

Três décadas depois que o poderoso Zordon criou os Power Rangers, o grupo fica frente a frente com uma ameaça do passado. Em meio a uma crise global, os heróis são chamados mais uma vez para salvar o mundo. Este especial que celebra o trigésimo aniversário da franquia é inspirado no famoso lema “Uma vez Ranger, sempre Ranger”, o que significa: os integrantes da família Ranger são sempre recebidos de braços abertos. 19 de abril, Netflix