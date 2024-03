Cillian Murphy, astro de ‘Oppenheimer’, já tem próximo projeto ambicioso em Hollywood

Cillian Murphy é o astro da temporada em Hollywood. No início do mês, o irlandês faturou o prêmio de melhor ator no Oscar 2024 pelo papel em Oppenheimer, filme sobre o pai da bomba atômica. E ele não esconde seu tipo de papel favorito: Murphy acaba de ser confirmado pelo Deadline como protagonista e produtor de outro drama de época sobre heróis americanos.

Trata-se de uma adaptação do livro Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America (ainda sem edição em português), de Mark A. Bradley.

A narrativa é centrada na luta dos mineradores de carvão americanos depois do assassinato do membro sindical Joseph “Jock” Yablonski e de sua família, na véspera de ano novo, em 1969. Por trás do crime estava Tony Boyle, presidente do sindicado dos mineradores, que servia aos interesses das empresas carboníferas. O caso chocante mudou a história dos sindicatos nos Estados Unidos.

O projeto é da Universal Pictures, assim como Oppenheimer. O roteiro será adaptado por Jez Butterworth e John-Henry Butterworth (que já trabalharam juntos em No Limite do Amanhã, Ford vs Ferrari e Indiana Jones e o Chamado do Destino).

Os próximos trabalhos de Cillian Murphy incluem o drama histórico Small Things Like These, o filme Steve, com a Netflix, e um longa de Peaky Blinders, série britânica que o tornou famoso.