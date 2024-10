Cultura Cid Moreira deu ‘Boa Noite’ mais de 8 mil vezes no ‘Jornal Nacional’ e entrou no ‘Guinness’

O jornalista e apresentador Cid Moreira, que morreu na manhã de quinta-feira, 3, deu seu “boa noite” cerca de 8 mil vezes à frente do Jornal Nacional. Pelo feito, Moreira se orgulhava de uma citação no Guinness Book, o Livro dos Recordes, como quem ficou mais tempo à frente de um telejornal, em torno de 27 anos.

Em 2019, o jornalista comentou o marco em uma publicação no Facebook: “Foi uma surpresa para mim estar no Guinness, como o apresentador que ficou mais tempo num telejornal! Foram 27 anos no Jornal Nacional, sem falar de décadas apresentando o Fantástico. Eu comecei o JN e o Fantástico. Agora, no dia 5 de maio, completo 50 anos como funcionário da TV Globo”, escreveu Moreira na época.

No vídeo divulgado na mesma publicação, Moreira relembrou de quando foi comparado com Walter Conkrite, apresentador que ficou 19 anos no jornal da CBS, entre 1962 e 1981: “Fui surpreendido com esse reconhecimento no Guinnes Book. Isso foi anos antes de eu deixar a bancada e eu me lembro que quando comecei no jornal eu me lembro que o Walter Clark, que na época era o diretor-geral, dizia que eu era o Walter Conkrite brasileiro. E eu falei quem é esse cara? E depois que eu fui ver que ele era o grande apresentador da CBS, dos Estados Unidos”.

Moreira foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, estreando na Rede Globo em 1º de setembro de 1969, e ficou na bancada até 1996, quando foi substituído, junto com Sérgio Chapelin, por William Bonner e Lilian Wite Fibe.

A causa da morte de Cid Moreira foi falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia. Ele tinha 97 anos e estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis (RJ).