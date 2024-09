Cia. dos Náufragos traz oficina e espetáculo para Santa Bárbara

Neste domingo, 15 de setembro, a Cia. dos Náufragos, de Campinas, convida o público de Santa Bárbara d’Oeste a embarcar numa jornada pelo universo dos games, animações e histórias em quadrinhos.

O evento será no CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”, com atividades gratuitas para todas as idades, incluindo uma oficina formativa, espetáculo musical e recreação.

O espetáculo infantil “Destroca” será apresentado às 14h e 16h – Foto: Noelly Castro_Divulgação

Parte de uma temporada realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, o evento também passará por cidades como Porto Ferreira e Campinas.

Às 9 horas, acontece a oficina “A Arte do Motion Design na Produção Teatral”, voltada para maiores de 16 anos. Ministrada na Sala Multiuso do CEU, abordará princípios da animação e sua aplicação no teatro, como projeção e vídeo mapping. A oficina dura três horas e tem vagas limitadas a 30 participantes.

Já às 14h e 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Destroca”, inspirado na obra de Neil Gaiman, “Troquei Meu Pai por Dois Peixinhos Dourados”. Dirigido por Moacir Ferraz, o musical conta a história de dois irmãos que trocam o pai por uma iguana e embarcam numa aventura para recuperá-lo antes do jantar.

A peça mistura humor, referências da cultura pop e tecnologia digital, refletindo o impacto da tecnologia nas relações familiares. A primeira sessão terá audiodescrição, e a segunda, tradução em libras. Ambas serão no auditório do CEU, com entrada franca.

Após o espetáculo, haverá uma recreação na área externa do CEU, com brincadeiras populares e confecção de brinquedos de papel, reforçando a importância da interação entre pais e filhos. A atividade terá 40 minutos de duração e será supervisionada por monitoras.

Sobre a Cia. dos Náufragos – Criada em 2014, em Campinas, a Cia. dos Náufragos é composta por atores-músicos formados pela Unicamp. O grupo se destaca pela pesquisa em teatro narrativo e música como dramaturgia de cena. Entre suas montagens estão “A Ilha Desconhecida”, de José Saramago, e o musical “Destroca”, inspirado em Neil Gaiman.

Serviço:

Oficina formativa: 9h às 12h, na sala Multiuso do CEU.

Espetáculo “Destroca”: 14h e 16h, Auditório do CEU.

Recreação: após as sessões, na área externa.

Local: CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Santa Bárbara d’Oeste.