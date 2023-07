Christopher Nolan afirma que ‘seria um privilégio’ dirigir um filme de 007

“Seria um privilégio incrível fazer um (filme do 007)”, disse Nolan ao podcast Happy Sad Confused - Foto: Melinda Sue Gordon - Universal Pictures

Diretor de Oppenheimer, já em cartaz, Christopher Nolan diz ter uma referência “embaraçosamente aparente” em sua filmografia: a clássica franquia 007. Para o cineasta, que é britânico como James Bond, poder dirigir um novo capítulo da série de filmes é uma possibilidade em aberto.

“Seria um privilégio incrível fazer um (filme do 007)”, disse Nolan ao podcast Happy Sad Confused. “Ao mesmo tempo, quando você assume um personagem como esse, trabalha com um conjunto específico de restrições.”

Ainda assim, ele acredita que qualquer diretor que assuma os filmes de Bond deve abordar o material com a “atitude certa”. “Tem de ser o momento certo em sua vida criativa, quando você pode expressar o que deseja e se aprofundar em algo dentro das restrições apropriadas, porque você nunca iria querer fazer algo errado”, afirmou.

Não seria a primeira vez que Nolan dirigiria uma franquia conhecida: entre 2005 e 2012, o cineasta produziu a trilogia Cavaleiro das Trevas (Batman). Para ele, tratou-se de uma responsabilidade semelhante à que teria caso assumisse 007.

“Você não gostaria de fazer um filme sem estar totalmente comprometido com o que se propõe criativamente. Então, tudo é um pacote completo”, declarou ele. “Você precisa saber o que é realmente necessário para conseguir a totalidade de um personagem. Estarei feliz em ser o primeiro da fila para ver o que eles fazem.”

Em 2017, o diretor de Oppenheimer disse à Playboy que faria “definitivamente” um filme de Bond – e revelou que, ao longo dos anos, tem mantido contato com os produtores da franquia, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

