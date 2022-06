Christina Aguilera lança álbum com faixas de ‘La Fuerza’ e ‘La Tormenta’

Christina Aguilera decidiu honrar suas raízes latinas nos últimos meses e produziu “La Fuerza”, seu primeiro EP em espanhol desde “Mi Reflex” em 2000. O álbum conta com seis canções. Nesta terça-feira, 31, a cantora lançou “La Tormenta”, outro EP em língua espanhola com outras seis músicas, entre elas “Suéltame”, uma colaboração com a argentina Tini. A artista então resolveu unir os dois trabalhos no novo álbum chamado “Aguilera”. Além de Tini, outros cantores internacionais estão presentes em colaborações, como Ozuna, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. A produção do álbum é de Rafa Arcaute e Federico Vindver.