Christiane Torloni anuncia saída da Globo após quase 50 anos

Após quase 50 anos, a atriz Christiane Torloni anunciou que encerrou seu contrato com a Rede Globo. O anúncio foi dado pela artista através das redes sociais nesta segunda-feira, 1º. A artista começou na emissora em 1975.

Christiane usou um vídeo de sua participação no The Masked Singer Brasil no domingo, 31, para se despedir da empresa. Na ocasião, ela havia sido “desmascarada” como a personagem virtual Pipoca no reality musical.

“E, com esse momento divertidíssimo, encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo”, escreveu a atriz, que disse que, nos anos 1970, a emissora era chamada de “Vênus platinada”. “Eu tenho orgulho de ter vivido a ‘golden era’ (‘era de ouro’, em português) de uma empresa que contou com os melhores de sua época.”

A artista relembrou sua primeira protagonista, Gina, na novela de 1978 que levava o nome da personagem, além de outras que marcaram sua trajetória. Christiane já participou de novelas memoráveis, como Baila Comigo, Selva de Pedra e Mulheres Apaixonadas.

“Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim”, prosseguiu na legenda da postagem. “Aprendi que minha arte, mais do que entretenimento, é consolo e esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu norte. Sigamos”, finalizou.