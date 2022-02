Christiane Jatahy ganha Leão de Ouro da Bienal em Veneza por sua obra

Christiane Jatahy, cineasta, dramaturga e autora brasileira, ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra teatral. Já o Leão de Prata vai para a cineasta e performer finlandesa de origem egípcia Samira Elagoz. A cerimônia de premiação será durante o 50.º Festival Internacional de Teatro, entre os dias 24 de junho e 3 de julho, em Veneza.

Observadora

Nascida no Rio de Janeiro em 1968, Christiane Jatahy é, segundo os organizadores, “uma das figuras mais originais da onda teatral que atravessou o Atlântico e regenerou a cena europeia nas últimas décadas”. Os diretores do Departamento de Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte disseram, em comunicado, que ela é uma “observadora dura e perspicaz da crueldade violenta do nosso mundo” e que “desenvolve uma linguagem original que mescla a força radical de sua dimensão poética com a contraponto do cáustico pensamento político, sempre permeado por um intrépido espírito de experimentação entre presente e passado”.

Eles ainda destacam sua capacidade de fundir os horizontes do cinema e do teatro, por meio de uma espécie de atrito pessoal brechtiano-wagneriano, para explorar territórios espinhosos que revelam a instabilidade do fictício. E suas “armadilhas narrativas inesperadas e incrivelmente belas nas quais o público permanece tão ativamente cativo e fascinado pelo que está acontecendo diante de seus olhos que não sente vontade de escapar”.

