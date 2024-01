Cultura Christian Oliver, ator de ‘Speed Racer’, morre aos 51 anos, com as filhas, em acidente de avião

Christian Oliver morreu aos 51 anos nesta quinta-feira, 4, junto com as filhas Madita e Annik, de 10 e 12 anos. O ator de Speed Racer e as meninas sofreram um acidente aéreo no Caribe, que vitimou também o piloto Robert Sachs.

O artista estava no Caribe desde o fim do ano passado e, segundo o TMZ, o acidente aconteceu quando a aeronave saiu da ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas. A família estava a caminho de Santa Lúcia.

Mas, logo depois da decolagem, o avião caiu no mar e os corpos foram encontrados sem vida pela Guarda Costeira de São Vicente. A causa da colisão ainda está sendo investigada.

Até o momento, nenhuma informação foi compartilhada no perfil nas redes sociais de Christian. Há quatro dias, o ator compartilhou uma celebração de Ano Novo. “Deixe o amor reinar. Desejo a todos o melhor em 2024?, escreveu na publicação.

Além de Speed Racer, Christian ficou conhecido por seu trabalho em Indiana Jones e participações em produções como Sense8 (2015), Os três mosqueteiros (2011), O Segredo de Berlim (2006) e Operação Valquíria (2008).