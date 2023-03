Chris Martin faz visita surpresa em ensaio de alunos da USP

A banda Coldplay está de passagem no Brasil com a turnê do álbum Music of the Spheres, com show nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná. Na capital paulista, o vocalista Chris Martin e seu diretor artístico, Phil Harvey, fizeram uma visita surpresa aos membros da Bateria Universitária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP).

Segundo informações da revista digital acadêmica Gazeta Arcadas, o vocalista estava a passeio no Parque Ibirapuera no último domingo, 12, quando ouviu o som dos ritmistas e decidiu encontrar a origem das batucadas. Vídeos do momento mostram a euforia dos universitários com a surpresa.

O artista assistiu a um ensaio do grupo universitário e até arriscou na dança ao som da Bateria. Chris se juntou ao grupo para fotos e, ainda, conversou com os integrantes.