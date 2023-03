Chris Martin ‘enquadra’ crítico brasileiro que confessou odiar Coldplay

Chris Martin, vocalista do Coldplay, convidou o jornalista Regis Tadeu para assistir a um show da banda em São Paulo. Motivo: o cantor descobriu um vídeo de Tadeu intitulado Coldplay – Por que eu detesto, no qual chamava a apresentação de “onda de burrice fofinha”.

O encontro aconteceu em um camarim montado no estádio do Morumbi, em São Paulo. Lá, Tadeu foi questionado por Martin sobre o motivo do desprezo. “Quando eu digo que odeio uma banda, é porque eu realmente odeio”, justificou o jornalista que, em vídeo sobre o assunto, garantiu não temer o encontro, mesmo não tendo ideia de como seria a situação.

Segundo matéria do site Metrópoles, Martin teria respondido: “eu não me importo, por isso lhe demos um camarim para você relaxar. Nem precisa assistir ao show”. O cantor comentou ainda que, como Tadeu, também era fã da banda alemã Rammstein.

Apesar de não querer mais detalhes sobre o desprezo do jornalista sobre a banda, Martin disse ter ficado feliz de conhecer alguém com opinião tão forte. “Também me deixa feliz a liberdade de expressão.” O encontro terminou de forma tranquila, com os dois trocando elogios.