Cultura Chris Flores se emociona com apoio de colegas após entrevistar mãe de Larissa Manoela

Chris Flores se emocionou durante a transmissão do Fofocalizando, do SBT, desta terça-feira, 22, e agradeceu o apoio que tem recebido, depois de ser criticada por entrevistar Silvana Taques. A jornalista falou com a mãe de Larissa Manoela sobre a disputa familiar sobre o patrimônio da atriz.

“Tenho tentado me manter firme. Quero agradecer a quem me procurou, quem me mandou recado. Se eu não venho a público, é porque eu não gosto desse tipo de exposição. Estou aqui para ser mensageira”, disse.

Eu não tenho nem palavras para agradecer ao Ratinho, que a elogiou no programa dele destacou o nome de alguns jornalistas, que se solidarizaram com ela, e agradeceu, em especial, o apresentador Ratinho. “Eu não tenho nem palavras para agradecer ao Ratinho.”

No Programa do Ratinho desta segunda-feira, 21, Ratinho não só defendeu e parabenizou a jornalista, mas também criticou a reação negativa do público, e da classe de jornalistas, contra Chris Flores.

“Sei de jornalista que até ofereceu dinheiro para a mãe da Larissa Manoela, para ela dar entrevista. E ela não deu. É pura inveja da matéria que você conseguiu. Parabéns, Chris, você é uma das maiores jornalistas do País”, falou.

A entrevista

Silvana Taques falou com exclusividade ao programa Fofocalizando sobre a briga familiar que tem travado com a atriz Larissa Manoela.

Em entrevista para Chris Flores, Silvana negou algumas das acusações feitas por sua filha, sobre o mau gerenciamento do seu patrimônio, e sugeriu que André Luiz Frambach, noivo da atriz, seja responsável pelo distanciamento da família.

Nas redes, a jornalista do SBT passou a ser criticada por ter oferecido espaço para Silvana dar a sua versão.