Cultura Chorão ‘não curtia’ imitações, diz músico do Charlie Brown Jr. sobre uso de IA

Através de inteligência artificial (IA), fãs de Chorão, que morreu em 2013, criaram o que seria algo próximo de uma versão sua cantando a música O Sol, de Vitor Kley. O vídeo viralizou nas redes sociais e no YouTube há algumas semanas e foi comentado até mesmo pelo autor da canção, que se disse assustado (e ao mesmo tempo agradecido) com a situação.

Neste domingo, 9, outro músico falou sobre a versão. Em entrevista ao G1, Marcão Britto, que fez parte do Charlie Brown Jr. ao lado de Chorão, opinou sobre a versão de O Sol por IA: “O desenho da melodia dela tem características muito diferentes da forma que o Chorão compunha e cantava, portanto, não achei o resultado tão realista”.

“Não sei se ele Chorão iria curtir algo que imita a voz dele. Ele não curtia muito essas coisas ou pessoas que o imitavam. Gostava de originalidade”, destacou.

Já Vitor Kley se pronunciou por meio de seu perfil no Instagram, comentando numa página de fãs de Chorão que replicou a versão de O Sol: “Muito louco esse lance de IA e muito louco ouvir essa parada. Sou fã demais do Chorão e confesso que tomei um susto quando vi o pessoal me marcando aqui na postagem.”

“Agradeço e é irado poder ouvir algo que se assemelha à voz de um ídolo gigantesco cantando meu som, mas ao mesmo tempo assusta, viu?! O que desejo é que ele esteja em paz e num lugar bom, numa bem melhor. Máxima admiração e respeito sempre. Muita luz a todo mundo!”, concluiu.

O uso de inteligência artificial tem gerado debates ao redor do planeta. Há quem acredite, por exemplo, que este tipo de tecnologia tende a amplificar os problemas do mundo (leia a análise aqui), ou que a integridade seja um fator determinante no tema (leia a análise aqui).