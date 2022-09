Chiquinho Scarpa é transferido de hospital em SP após passar por 10 cirurgias

Uma nota oficial divulgada no Instagram de Chiquinho Scarpa nesta quarta-feira, 21, informou que o empresário de 70 anos estava sendo transferido de ambulância do Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, para o Hospital Vila Nova Star, na mesma cidade. De acordo com o texto, foram Fátima e Renata Scarpa, irmãs do socialite, que tomaram a decisão.

“O Conde Chiquinho Scarpa sai do Hospital Sírio-Libanês após 10 cirurgias realizadas pelo Professor Dr. Raul Cutait e sua equipe, totalizando 7 meses de internação, e vai para o Hospital Vila Nova Star aos cuidados do médico Professor Dr. Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. Desejamos melhoras para o nosso querido conde”, disse o comunicado.

Chiquinho deu entrada no hospital em abril, após apresentar uma grave infecção urinária. Na unidade de saúde, ele teve um quadro de diverticulite (inflamação do quadro digestivo) e problemas com a cicatrização das cirurgias, o que dificultava o processo de alta, que só aconteceu em julho.

“A coisa mais idiota do mundo: uma bolinha da diverticulite entrou dentro da bexiga e deu uma confusão tremenda, operei seis vezes e tive que abrir, tive que fazer plástica. Então, o médico disse: Olha, não se opera mais. Estou aqui com um buraquinho que está saindo um líquido. Dos seis, cinco cicatrizaram. Preciso esperar parar esse líquido para ter alta”, explicou Chiquinho na época.

Ele recebeu alta em julho mas voltou ao hospital em 9 de setembro. Chiquinho Scarpa foi operado mais quatro vezes.