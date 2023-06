Chimpanzé que passou 28 anos confinada vê o céu pela primeira vez

O vídeo de uma chimpanzé adulta vendo o céu pela primeira vez tem chamado a atenção nas redes sociais por conta da reação do animal. Vanilla, de 28 anos, passou os primeiros anos de vida trancada em uma gaiola em um laboratório experimental em Nova York, nos Estados Unidos.

Depois de ser resgatada, Vanilla foi transferida para o santuário Wildlife WayStation, na Califórnia, onde ainda era mantida dentro de um cercado coberto.

O local foi fechado em 2019, fazendo com que 480 animais precisassem ser realocados. Com isso, Vanilla foi transferida para o santuário Save The Chimps, que fica na cidade de Fort Piece, na Flórida.

O registro que tem viralizado foi divulgado pelo santuário em 15 de junho e mostra o animal sendo solto na natureza pela primeira vez junto com outros chimpanzés, batizados de Shake e Dwight.

O vídeo mostra Vanilla saindo do confinamento e se surpreendendo ao olhar para o céu. Confira aqui .

“Vanilla e Shake foram totalmente integrados em um grande grupo familiar e foram soltos em sua ilha natal. Shake foi direto, mas Vanilla estava hesitante. Nada que um abraço encorajador do alfa, Dwight, não pudesse consertar. Veja como Vanilla está maravilhada com o vasto céu aberto pela primeira vez”, diz a legenda da publicação.

O santuário Save The Chimps abriga outros 220 chimpanzés resgatados de “laboratórios de pesquisa, do comércio de animais de estimação e da indústria do entretenimento” e é mantido através de doações.

O site da organização também permite que um usuário “adote” um dos chimpanzés, cobrindo o valor de seus cuidados diários completos. A página de adoção de Vanilla informa que ela nasceu em 22 de julho de 1994 e diz que ela é “independente, curiosa e inteligente”.