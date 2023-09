Cultura ‘Chico’ sobe na parada com 1 milhão de plays diários no Spotify após Sonza revelar traição

Após a entrevista de Luísa Sonza ao programa Mais Você, a faixa Chico, do álbum “Escândalo Íntimo” lançado em 29 de agosto, voltou a ultrapassar a marca de 1 milhão de streams diários no Spotify, principal serviço de streaming do mundo.

A música, que havia liderado as paradas do serviço por sete dias consecutivos, estava em queda desde o dia 13 de setembro, mas a revelação da cantora trouxe um novo impulso para a canção.

Na semana do lançamento do álbum (entre os dias 29 e 31 de agosto, um período menor que o usual em que os dados são considerados devido à data de lançamento do álbum), Chico estreou na 81ª posição com 1,813,673 streams.

Na semana seguinte ao lançamento (entre os dias 1 e 7 de setembro), a canção alcançou a 2ª colocação com 8,675,904 streams. Já na semana subsequente (entre os dias 8 e 14 de setembro), o single se manteve na 1ª posição com 9,753,426 streams.

Durante sua participação no programa Mais Você em 20 de setembro, Luísa Sonza confirmou o término de seu namoro com Chico Moedas, inspiração para a canção Chico. Emocionada, a cantora leu um texto sobre traição, destacando a dor e a quebra de confiança que a traição causa.

“A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa”, disse Sonza. Ela também fez referência às críticas sobre ter dedicado uma música ao seu então namorado com poucos meses de relacionamento. Ao final de seu desabafo, Sonza afirmou: “Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”.

Após a entrevista, a faixa Chico experimentou uma reviravolta, subindo para a 4ª posição e registrando 1,045,256 streams nesta quarta-feira, 20. Na quinta-feira, 21, manteve-se no 4º lugar com 1,005,065 streams. Ao finalizar a semana de 15 a 21 de setembro, “Chico” acumulou 6,236,303 streams, consolidando-se na 8ª posição geral e mantendo a 4ª posição por dois dias consecutivos.