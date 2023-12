Chico Moedas reaparece nas redes sociais três meses após Luísa Sonza expor traição

O influenciador Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 11, quase três meses após a artista ter exposto que o influenciador a traiu. Ele havia inspirado a música Chico, sucesso do álbum Escândalo Íntimo.

“Eu queria pedir desculpa a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado ou triste de alguma forma com o que rolou”, iniciou ele em um story publicado no Instagram. “Depois de toda essa tempestade maluca, queria agradecer os ‘esporros’, as mensagens, tudo o que rolou. Não quero me estender muito nisso.”

Na sequência, Chico revelou que o motivo real de ter feito a publicação era a divulgação de um vídeo em seu canal do YouTube. Luísa expôs a traição do influenciador durante uma participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, no dia 20 de setembro. Na ocasião, ela se emocionou ao ler um longo texto sobre o tema.

“É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora”, disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música ao ex-namorado com poucos meses de relacionamento. “Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, declarou.

“Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem”, continuou. “Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse.”

“Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finalizou.

Os dois namoraram por quatro meses e Chico fez inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.