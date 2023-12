Cultura Cher entra com pedido de tutela na Justiça para administrar as finanças do filho de 47 anos

A cantora Cher recorreu à Justiça americana para colocar o filho Elijah Blue Allman, de 47 anos, sob uma tutela administrativa. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ nesta quarta-feira, 27.

De acordo com a documentação enviada à Justiça e divulgada pelo site, Cher, de 77 anos, alega que Elijah é viciado em drogas e incapaz de administrar seus assuntos financeiros. A cantora ainda afirma que o filho lida com problemas de saúde física e mental.

No pedido, Cher argumenta que ela, como mãe, é a pessoa mais indicada para obter a tutela do filho. A cantora afirma ainda que, devido ao estado de saúde de Elijah, ele não foi capaz de expressar quem seria a melhor pessoa a ser nomeada pela Justiça como seu conservador temporário.

Segundo o site TMZ, um primeiro julgamento sobre o caso foi marcado para o dia 6 de março de 2024.

Elijah é filho de Cher com do músico Gregg Allman, da The Allman Brothers. Gregg, que morreu em 2017, deixou um fundo para o filho, do qual ele pode obter renda.

O pedido de Cher ocorre três meses depois dela ser acusada pela ex-mulher de Elijah, Marieangela King, de sequestrá-lo para que ele fosse internado em uma clínica de recuperação. Na época, a cantora negou a acusação.