Chef brasileiro que ficou em bunker na guerra na Ucrânia emociona em reality culinário

“A guerra chega como um assombro e te rapta emocionalmente”. A frase é do cozinheiro brasileiro Fernando Brito, que trabalhou como chef na cozinha da embaixada do Brasil em Kiev. O depoimento, dado na estreia da nova temporada do The Taste Brasil, nesta terça-feira, 26, emocionou os mentores.

Ele contou a história enquanto explicava o prato “Paiol”, à base de milho, que preparou no programa do GNT. Fernando estava na capital ucraniana quando o exército russo invadiu a cidade e compartilhou que os servidores da embaixada brasileira estavam entre os últimos a deixarem a Ucrânia no início da guerra.

“Paiol é onde guarda o mantimento na guerra, comida de combate para o exército. É a primeira colher que eu faço depois de um ano”, disse, para na sequência relatar os dias de angústia na Ucrânia. “Eu saí no sexto dia da guerra. Fiquei dentro de um bunker”, disse o cozinheiro.

O participante do reality culinário seguiu no relato, lembrando o som das bombas e dos mísseis que atingiam a cidade. Ele recorda que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao bunker após deixar a casa com a mulher levando somente uma mala de mão. “Me sentia um estrangeiro comendo algo ou sofrendo de algo que não é meu”, afirmou em meio a lágrimas.

A esta altura, já estavam emocionados também os mentores, Claude Troisgros, Felipe Bronze, Manu Ferraz e Manu Buffara, que não seguraram o choro. “É um soco na cara que a gente leva. É difícil me colocar no seu lugar”, disse Claude.

Nascido no interior de São Paulo, Fernando Brito foi morar na Alemanha após fugir da guerra. Ele, porém, não continuou na competição.

O prato apresentado não convenceu os chefs. “A gente faz a avaliação sempre às cegas”, lembrou Felipe. “A colher não foi o que me surpreendeu”, disse Manu Buffara.