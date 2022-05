‘Chaves – Uma Aventura no Circo’ estreia em shopping de São Paulo

A clássica e popular série de televisão Chaves, que foi exibida durante décadas na América Latina, ganhou um espetáculo circense inédito no Brasil. Chaves – Uma Aventura no Circo estreia no dia 30 de junho no estacionamento do Mooca Plaza Shopping, em São Paulo. A estrutura de 3.500 m2 contará com atrações interativas, lanchonete temática e a reprodução de ambientes marcantes do seriado.

Além disso, os visitantes acompanharão um espetáculo com personagens da vila e muitos números circenses, como mágica, malabarismo e acrobacias. Ao todo, serão 35 artistas envolvidos na apresentação.

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 140 e poderão ser comprados no site a partir desta quinta-feira, 26. A ideia é que, após a temporada em São Paulo, o espetáculo viaje por diversas cidades do País nos próximos cinco anos. A iniciativa é dirigida por Zé Henrique de Paula e Fernanda Maia, que foram responsáveis por Chaves – Um Tributo Musical.