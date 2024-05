Charlie Colin, ex-integrante da banda Train, morre aos 58 anos após acidente doméstico

Charlie Colin, ex-baixista da banda Train, morreu aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico. A notícia foi confirmada pela mãe do artista na última quarta-feira, 22. De acordo com informações do TMZ, o músico estava cuidando da casa de um amigo em Bruxelas, na Bélgica, quando escorregou no chuveiro e caiu.

Não se sabe ao certo que dia o acidente aconteceu, porque Colin estava sozinho na casa, enquanto o amigo viajava. O corpo só foi encontrado cinco dias atrás, quando o homem retornou para residência. Segundo a mãe do músico, ele estava trabalhando em um projeto musical para um filme.

Colin fundou o Train nos anos 1990, ao lado de Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford e Scott Underwood. O grupo musical fez muito sucesso nessa época, chegando a ganhar dois prêmios Grammy em 2003. Apenas um ano depois, o baixista saiu da banda.

Até o momento, apenas Scott usou suas redes para lamentar a morte do amigo. “Ele era um num milhão. E o meu irmão. Conhecemo-nos com 20 anos e tivemos uma amizade muito próxima de trinta anos. Sinto que finalmente tens paz, Charlie. Te amo meu bom amigo. Nada será como antes sem você”, escreveu ele, ao publicar uma foto ao lado de Colin