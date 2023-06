Cultura Chapéu usado por Michael Jackson no 1º ‘moonwalk’ e mais itens do astro serão leiloados

O chapéu que Michael Jackson (1958 – 2009) usou quando realizou o ‘moonwalk’ pela primeira vez estará no catálogo, juntamente com outros itens, de um leilão que será realizado em setembro, em Paris, na França.

Segundo os organizadores da casa de leilões parisiense Drouot, a peça que foi arremessada pelo eterno rei do pop, durante uma apresentação de Billie Jean, está avaliada entre 60 mil e 100 mil euros (cerca de R$ 313 mil a R$ 522 mil, na cotação atual).

A venda está sendo organizada por duas empresas especializadas em objetos relacionados ao rock n roll, que disponibilizarão cerca de 200 objetos, entre fotos, pôsteres, ingressos para shows e um disco de ouro da Madonna.

No ano passado, a Artpeges e a Lemon Auction conseguiram vender uma guitarra que Noel Gallagher, do grupo Oasis, quebrou no dia em que o grupo se separou. O instrumento foi vendido por quase meio milhão de dólares.