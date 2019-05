Channing Tatum publica foto seminu após perder aposta para Jessie J

O ator Channing Tatum, de Magic Mike, perdeu um jogo para Jessie J e precisou publicar uma foto seminu tirada pela namorada em seu Instagram.

“Eu perdi uma partida de Jenga para Jessica Cornish. O perdedor (eu) teria de postar uma foto que a outra pessoa (Jessica Cornish) tirou. Nunca mais jogo Jenga de novo com ela”, escreveu na legenda. Na foto, o ator está embaixo de um chuveiro sem roupa e esconde as partes íntimas com as mãos. A publicação já ultrapassa as 2,8 milhões de curtidas na rede social.

Channing Tatum e Jessie J começaram a dar indícios de que estavam namorando em novembro de 2018. Em abril do mesmo ano, ele havia se separado de Jenna Dewan Tatum após um casamento de nove anos.