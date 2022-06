Chamado de ‘inferior’ por Leifert, Felipe Neto responde

Felipe Neto e Tiago Leifert trocaram ofensas nos últimos dias. Tudo começou quando o ex-apresentador do BBB participou na última quarta-feira, 1º, do podcast Cara a Tapa, apresentado por Rica Perrone, e falou sobre suas preferências políticas.

Na ocasião, Leifert disse que preferiria “tomar um tiro” do que ter que escolher entre os presidenciáveis Lula e Bolsonaro, que lideram as pesquisas de intenção de voto.

Um dia depois, o youtuber usou suas redes sociais para falar sobre quem diz não conseguir escolher entre os candidatos, porém ele não chegou a citar o nome do jornalista.

“Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do País no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas… e você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite… você é um nojo”, escreveu.

Nesta segunda-feira, 6, em uma transmissão ao vivo, Perrone parabenizou Leifert por ter se tornado um desafeto de Felipe Neto.

“Nós estamos aqui falando de seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá”, respondeu o jornalista.

“A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior”, completou.

Então, ainda nesta segunda, Felipe usou seu Twitter para responder o comentário. “Ser chamado de ‘gente inferior’ por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio.”

O youtuber relembrou a briga de Leifert com Ícaro Silva. No início do ano, o ator chamou o BBB de “entretenimento medíocre” e acabou “interrompendo o sossego” do jornalista, que, por sua vez, disse que o reality show “pagou o salário” dele.

“Agora vocês entendem o ‘pagamos o seu salário’ que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy.”

“Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, se não ele foge pra Miami”, escreveu Neto em referência à entrevista que Leifert disse ter sido ofendido na faculdade e precisou terminar o curso nos EUA.