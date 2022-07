Chamada do além

O esperado “O Telefone Preto” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21), prometendo uma história de horror de tirar o fôlego.

O filme é inspirado em um conto de Joe Hill, filho de Stephen King, e tem Ethan Hawke no papel de vilão.

O longa conta a história de Finney Shaw (Mason Thames), um menino de 13 anos que é sequestrado por um assassino sádico e preso em um porão à prova de som. No espaço onde está confinado, há um telefone preto desconectado da parede. Misteriosamente, ele começa a tocar. Pelo aparelho, Finney consegue conversar com as outras vítimas de seu sequestrador, que estão determinadas a garantir que o que aconteceu com elas não aconteça com o menino.

A produção reúne um time de sucesso na área do terror – o longa foi dirigido e produzido por Scott Derrickson.

Ao lado de C. Robert Cargill, o cineasta também escreveu o roteiro. A dupla foi responsável por lançar em 2012 “A Entidade”, considerado por muitos o filme mais aterrorizante do século 21. O longa também tinha Ethan Hawke no elenco, e a dupla o queria de volta para “O Telefone Preto” para encarnar todas as nuances do vilão.

O longa chega aos cinemas prometendo uma história de horror de tirar o fôlego – Foto: Divulgação

Mas a escalação não foi fácil. Isso porque Ethan Hawke, indicado quatro vezes ao Oscar, admite não gostar de filmes de horror. Contudo, o roteiro e a relação de Finney e sua irmã Gwen (interpretada por Madeleine McGraw) o fizeram mudar de ideia. No conto, a menina aparece apenas na imaginação de Finney, mas no filme ganha espaço.

“Eu pensei que seria especial porque, sim, é um filme de terror, mas tem um coração de ouro. Isso, somado ao fato de que eu realmente queria trabalhar com Scott novamente, facilitou a minha escolha”, contou o ator à produtora Universal Pictures.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Sequestrador, nome como o personagem de Hawke é chamado no filme, é um mágico fracassado envolto em escuridão. “Uma parte da alma do Sequestrador foi tão erodida que ele consegue justificar as atrocidades que faz de uma maneira inconcebível para nós. É difícil interpretar esse nível de maldade, porque é impossível justificá-la”, revelou Hawke. O longa tem classificação indicativa de 16 anos.

MEMÓRIA. O conto “O Telefone Preto”, publicado na coletânea “Fantasmas do Século XX”, de Joe Hill, prende o leitor pela atmosfera de horror que consegue criar e pelo retrato interessante da adolescência que consegue fazer ao longo de suas 20 páginas. O texto traz alguns elementos que remetem à “It – A Coisa”, escrito pelo pai do autor, Stephen King, como balões e um palhaço sequestrador de crianças.

Mas Hill revelou à produtora Universal Pictures que a inspiração para a história veio de uma memória de sua infância.

“Eu cresci em Bangor, Maine, em uma casa muito antiga. Havia um telefone no porão que não estava conectado a nada, e eu achei aquele telefone assustador e perturbador. Não fazia sentido um telefone estar em um porão com chão de terra e paredes de concreto em ruínas. Quando criança, a pior coisa que eu podia imaginar era aquele telefone tocando”, conta Hill.