Chadwick Boseman dedica prêmio no MTV Movie Awards a homem que evitou tiroteio

Chadwick Boseman ganhou o prêmio de melhor herói no MTV Movie Awards, que aconteceu em Los Angeles (EUA) na noite da segunda-feira, 18, por sua atuação como T’Challa em “Pantera Negra”. O ator norte-americano dedicou a estatueta a James Shaw Jr., homem que desarmou um atirador que abriu fogo em um restaurante de Nashville, no Tennessee, no último mês de abril.

“Receber um prêmio por viver um super-herói é incrível, mas é mais incrível ainda reconhecer os heróis que temos na nossa vida real”, disse Boseman. “Então eu quero reconhecer alguém que está aqui hoje: James Shaw Jr.”, continuou o ator, chamando Shaw para o palco e entregando o prêmio ao surpreso jovem de 29 anos que também arrecadou mais de US$ 240 mil (cerca de R$ 900 mil) para as vítimas do tiroteio.

“Pantera Negra” foi o maior vencedor do MTV Movie Awards deste ano, saindo com quatro prêmios, incluindo o de melhor filme. Nos prêmios de televisão, o destaque foi a série “Stranger Things”, que recebeu três estatuetas.