‘Chá revelação’ dos Jonas Brothers? Fãs descobrem farsa em copos vendidos na porta do show

O show dos Jonas Brothers levou uma legião de fãs ao Allianz Parque, em São Paulo, nesta terça, 16, mas o que virou notícia foi o reaproveitamento de copos plásticos que encalharam em shows anteriores e estavam sendo vendidos como se fossem da banda – e a web reagiu.

O que aconteceu?

Na porta do estádio, ambulantes vendiam copos, camisetas e outros produtos não oficiais com a cara da banda. Fãs que compraram os copos estão descobrindo que ele são, na verdade, copos antigos que ganharam uma nova roupagem para o show desta semana.

Na web, usuários postaram fotos e vídeos da retirada dos adesivos dos Jonas Brothers, mostrando que os copos eram, originalmente, de shows de outros artistas, como Taylor Swift, Paul McCartney, RBD, e até do Só Pra Contrariar, que esteve no estádio com o Acústico 2, no dia 12 de abril.

Fãs brincaram com a situação, chamando os vídeos de “chá revelação” dos copos. Um comentou: “Eu amaria ter um desses, dois em um”. “Faz bem, é reciclagem”, disse outro.