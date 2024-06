Cha Eun-Woo no Brasil: conheça o integrante do grupo astro que toca em São Paulo

O artista sul-coreano Cha Eun-Woo, integrante do grupo ASTRO, também famoso pela atuação em doramas, fará uma única apresentação no Brasil neste sábado, 1. Os ingressos se esgotaram em poucas horas.

Além de cantar, Cha Eun-Woo tira fotos e assiste a vídeos do público durante a apresentação com canções da carreira solo e do grupo ASTRO.

Escute artista coreano que se apresenta no Brasil

Fenômeno na Coreia do Sul, o artista causou comoção no desembarque do aeroporto de Guarulhos nesta sexta, 31. No Brasil, ele se tornou popular com o dorama Beleza Verdadeira (Netflix), onde interpreta um famoso do k-pop. A série chegou a ser uma das mais vistas da plataforma no Brasil.

Por aqui, a apresentação é parte da turnê Just One 10 Minute Misture Elevator. É a primeira vez de Cha Eun-Woo no Brasil. O show será realizado no Vibra São Paulo, zona sul da capital.