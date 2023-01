Cerimônia fúnebre para Lisa Marie Presley será realizada em Graceland

Um serviço memorial público em homenagem a Lisa Marie Presley será realizado no próximo fim de semana em Graceland, a famosa casa de Memphis (EUA) onde viveu o pai da cantora, Elvis Presley. O memorial para Lisa será realizado no gramado da frente da mansão, às 9h (12h em Brasília) do dia 22, segundo um representante de sua filha, a atriz Riley Keough.

Lisa Marie Presley morreu na quinta-feira, 12, aos 54 anos, horas depois de ser hospitalizada para uma emergência médica. Foi anunciado anteriormente que seu corpo seria enterrado em Graceland ao lado de seu filho, Benjamin Keough, que morreu em 2020. Elvis e outros membros da família Presley também estão enterrados em Graceland.

Cantora e compositora, Lisa Marie não morava em Memphis, onde nasceu. Mas fez viagens à cidade para comemorar o aniversário de nascimento de seu pai e as festividades da morte de Elvis, que surpreendeu o mundo quando foi encontrado morto em Graceland aos 42 anos, em 16 de agosto de 1977.

Lisa Marie tornou-se a única herdeira da empresa Elvis Presley Trust que, junto com a Elvis Presley Enterprises, administrou Graceland e outros ativos até vender sua participação majoritária em 2005. Ela manteve a propriedade da própria mansão, os 13 acres ao redor e os itens dentro a casa. Ela deixou sua mãe, Priscilla Presley, e três filhos.