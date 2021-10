‘Central de Bicos’ aposta em elenco experiente e talentoso

01 out 2021 às 19:53

No último dia 13, o Multishow estreou um novo programa de humor. “Central de Bicos” tem bom elenco, formado principalmente pelo trio Marisa Orth, Maurício Manfrini e Babu Santana, cenários simples e a mesma essência das outras produções do canal que visam arrancar risos do público. Mas, ao contrário de sucessos como o “Vai que Cola”, da mesma emissora, não há muito espaço para improvisos.

O texto parece ser seguido à risca pela equipe e, mesmo quando não há tanta graça assim, as claques – aquelas trilhas de risadas bem comuns em sitcoms – são constantemente utilizadas. Um recurso que, além de um tanto ultrapassado, chega a incomodar em diversas cenas.

Os episódios são curtos, com pouco mais de 25 minutos cada um. Ou seja, é bem rápido assistir tanto quando está sendo exibido pelo Multishow quanto na plataforma digital Canais Globo, que reúne a programação dos canais fechados do grupo. Em “Central de Bicos”, não há um humor pretensioso ou que proponha grandes reflexões. Ao contrário: o que se vê é mesmo um esforço para tentar divertir os telespectadores, sem que ele precise pensar muito para isso. Prova disso é que o texto tem muitos clichês e piadas que parecem meio óbvias. O elenco, porém, é afinado o suficiente para fazer com que, muitas vezes, isso não seja tão percebido.

Chama atenção também o quanto alguns personagens fazem referência a seus próprios intérpretes, destacando características engraçadas deles. Paulo Mathias Jr., por exemplo, que dá vida ao fuxiqueiro Biricutico, já fez piada pelo fato de ser baixinho. Kellen Pescoção, vivida por Marisa Orth, estava lendo algo sobre a atriz na internet e fez piada tanto em relação ao fiasco de sua estreia como apresentadora, em 2000, à frente do “Big Brother Brasil”, junto com Pedro Bial, quanto à própria aposta do Multishow em Marisa.

Marisa é, sem dúvidas, o grande destaque do humorístico. Não à toa, a impressão que se tem é que ela também é quem aparece mais. A atriz até chegou a pegar papéis mais dramáticos na televisão recentemente, nas novelas “Haja Coração” e “Tempo de Amar” e na série “Dupla Identidade” – se saindo bem demais em todos, vale destacar. Mas, assim como fez na reta final do “Zorra”, na Globo, e agora, em “Central de Bicos”, prova que não perdeu o timing do humor.

Os coadjuvantes também se destacam. Além de Paulo Mathias Jr., o grupo tem nomes como Rosane Gofman, Evaldo Macarra?o, Beto Chameguinho e Gillray Coutinho. Atores com “know-how” de comédia e que chegam a se destacar até mais que o elenco principal em algumas sequências. Caso de Rosane, uma atriz com currículo extenso e que sempre se sai bem, mas nem sempre recebe papéis com tanto destaque. Infelizmente, assim como Manteiguinha, personagem de Babu Santana, já disse no programa: “manda quem pode, obedece quem não é protagonista”.