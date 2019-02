Censo mostra variedade da classe artística de Americana

Foto: Arquivo Pessoal

Um balanço parcial do número de artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, divulgado nesta semana, aponta diversidade de gêneros, idades e tempos de experiência. Divididos em nove segmentos, 65 mulheres, 96 homens e 25 grupos, com faixa etária de 12 a 79 anos, e atuando em suas áreas em períodos que variam de seis meses a 50 anos, estão credenciados na prefeitura. Em meio à pluralidade, o que é uníssono entre ouvidos pelo Liberal é que “qualquer um pode ser um artista” desde que haja paixão e um “tiquinho de dom”.

Houve um total de 186 pessoas inscritas até o momento, mas 271 cadastros, uma vez que há pessoas que praticam mais de uma modalidade. Os segmentos com maior número de adeptos são música (68), artes visuais (39) e artesanato (36). Na sequência, vêm artes cênicas (32), literatura (29), dança (21), cultura popular (20), integrantes de escolas de música (20) e artes circenses (6).

Estudante do Ensino Médio e técnico em Comunicação Visual, Vinicius Ruiz tem 16 anos e já se beneficia da integração de sua geração com a tecnologia em suas pinturas digitais. “Comecei levar a arte a sério quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, quando eu desenhava todos os dias durante um longo período, e estudava muito, tudo isso por minha vontade, e vi que aquilo era mais que um hobbie ou brincadeira de criança”, conta o jovem, acrescentando que acredita que o ofício vai permear toda sua vida. “Eu nasci com essa paixão, e irei morrer com ela”.

Ele avalia que como existem algumas pessoas que já nascem com essa paixão pela arte, existem outras que acabam se apaixonando até mesmo com idades avançadas. “Qualquer um pode ser artista, basta dedicação e estudo para conseguir qualidade no seu trabalho”, conclui o estudante, que no ano passado teve seis telas expostas na mostra AmericanaZINE, na Biblioteca Municipal.

Hoje com 66 anos e diversas exposições no currículo, Ana Buriozi também começou aos 12, quando arriscou suas primeiras pinturas. O surrealismo é a principal vertente pela qual caminham suas obras, carregadas por cores e formas. “Com 12 eu já sabia que queria ser artista. Comecei pintando tecido, aí migrei para telas. Foi natural”, conta ela.

AINDA ATIVO. Lançado no início de 2018 o cadastro segue ativo e pode ser feito pelo site www.americana.sp.gov.br, na seção “serviços”, no qual o artista preenche um formulário, especificando estilo de trabalho, com detalhes técnico e breve currículo. A administração aponta que o objetivo da iniciativa é a transparência de dados, interatividade dos profissionais e a fomentação da cultura na cidade.