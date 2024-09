Cena Bárbara tem início no dia 21; serão mais de 20 espetáculos e três oficinas

Evento, que chega à nona edição, será realizado até o dia 29 de setembro - Foto: Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste será palco mais uma vez da Mostra de Teatro Cena Bárbara, que acontece de 21 a 29 de setembro em vários pontos da cidade. Serão 21 espetáculos teatrais, além de três oficinas práticas e encontro de partilha. A programação de abertura contará com intervenções e apresentações diversas, unindo também dança, circo e teatro lambe-lambe em três espaços culturais.

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, a mostra também abre espaço para o agendamento de escolas para assistirem aos espetáculos ao longo da semana. Os espaços que receberão o evento são o Teatro Municipal “Manoel Lyra”, CEU das Artes, Espaço Arte-Móvel e Parque dos Ipês, além das praças dos bairros Mollon e Jardim Europa.

Nesta edição, a iniciativa recebeu 349 inscrições, vindas de 21 estados brasileiros, além de inscrições internacionais. Foram selecionados, além de grupos barbarenses, coletivos das cidades de São José dos Campos, Piracicaba, Santos, São Paulo, Bauru, Paraguaçu Paulista, São Sebastião e Araçatuba no Estado de São Paulo. Já os grupos nacionais, são das cidades de Sete Lagoas (Minas Gerais) e Nova Iguaçu (Rio de Janeiro).

Em 2024, a Mostra de Teatro Cena Bárbara é realizada pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Tivoli Shopping.

OFICINAS. As três oficinas gratuitas que integram a mostra – “Vivência em Viewpoints”, “Introdução ao Teatro de objetos” e “IMPRO – Introdução ao Teatro de Improviso e Dramaturgia Espontânea” seguem com inscrições abertas no site www.mostracenabarbara.com.br e serão realizadas no Espaço Cia Arte-Móvel, localizado na Rua João Pessoa, 601, no Planalto do Sol.